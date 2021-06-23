Создатель антивируса McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме

Создатель антивирусного ПО McAfee Джон Макафи умер в возрасте 75 лет. Его нашли мертвым в каталонской тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес, сообщает испанская газета El País.

Информацию о смерти заключенного подтвердили в Минюсте США. На данный момент полиция выясняет обстоятельства смерти. Издание New York Times пишет, что он покончил жизнь самоубийством.

Смерть Макафи произошла на следующий день после того, как Верховный суд Испании одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты, где бизнесмена подозревают в налоговых преступлениях. Он был задержан в октябре 2020 года в аэропорту Эль-Прат и с тех пор находился в тюрьме в Барселоне.

По данным прокуратуры США, Макафи не подавал налоговые декларации в течение нескольких лет, несмотря на то, что он зарабатывал миллионы на консультационной работе, выступлениях и криптовалюте. Если бы его признали виновным, ему грозило бы до 30 лет лишения свободы.