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МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 повысили цены на новые и архивные тарифы

Семён Гудошников
Сегодня в 11:40

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Tele2 в апреле увеличили цены на новые и архивные тарифы, а ряд линеек закрыли для подключения. Это связано с разрешением ФАС повысить тарифы, пишет «Коммерсант».

«Мегафон» поднял цены на линейки «Без переплат» в ряде регионов. Изменения коснулись планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум». Цены повысились примерно на 30 рублей. Подорожание объяснили «увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи».

МТС увеличил цены на 30-50 рублей для планов «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах. В компании заверили, что «для действующих абонентов ничего не поменялось».

Tele2 убрал в архив линейки «Мой Теле2»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», а также «Супер онлайн+» и запустил их обновленные версии. Исчез «Супер онлайн+» и появился «Супер разговор». Представители оператора пояснили, что на новой линейке включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink в средних тарифах, на more.tv — в верхних, предложен безлимит на мессенджер Discord, расширены пакеты интернета и минут.

«Вымпелком» закрыл тариф «Анлим». В компании утверждают, что «современные тарифы превосходят архивные аналоги» по качеству и количеству сервисов. Из оборота выводятся «старые тарифы с единичными пользователями», поскольку компании «необходимо высвобождение ресурсов».

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в среднем в апреле услуги связи подорожали не более чем на 10%. Это первое за несколько лет повышение действующих тарифов сразу рядом операторов.

Согласно их договоренности с Минцифры и ФАС, тарифы можно увеличивать не больше уровня инфляции, которая в марте составила 16,7%. Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов считает, что дальнейшего роста тарифов ожидать не стоит, поскольку сохраняется высокая конкуренция между операторами.

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