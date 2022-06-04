Инсталляция, помогающая найти счастье наедине с собой, победила в опен-колле «Архстояния»

Фестиваль «Архстояние», который пройдет с 29 по 31 июля в Никола-Ленивце, поделился с «Афишей Daily» итогами открытого конкурса. Участники должны были придумать временные проекты, отражающие тему фестиваля «Счастье есть?» и помогающие найти точки опоры, чтобы пережить тяжелое время.
Победителем конкурса стал проект «Сейчас» от Алексея Лазарева и Аниты Грэй. Это инсталляция в виде простейших водяных часов, помещенных под землю, в комнате без внешних раздражителей. Посетители проходят к инсталляции по одному, проводя внутри столько времени, сколько сочтут нужным.
Легко ли быть счастливым? Да, если не блуждать умом по закоулкам прошлого и не грезить фантомами будущего, а нащупать «миг между прошлым и будущим». Познать то самое счастье, которое ни от чего не зависит, можно будет в пространстве, где человек и время остаются наедине друг с другом.
Легко ли быть счастливым? Да, если не блуждать умом по закоулкам прошлого и не грезить фантомами будущего, а нащупать «миг между прошлым и будущим». Познать то самое счастье, которое ни от чего не зависит, можно будет в пространстве, где человек и время остаются наедине друг с другом.
Легко ли быть счастливым? Да, если не блуждать умом по закоулкам прошлого и не грезить фантомами будущего, а нащупать «миг между прошлым и будущим». Познать то самое счастье, которое ни от чего не зависит, можно будет в пространстве, где человек и время остаются наедине друг с другом.
В шорт-лист опен-колла попали еще девять проектов. Среди них — кинетические деревянные конструкции, автовышка, грязевая яма, настольный футбол на 18 человек, перфоманс «Стена плача» и другие. Мы публикуем эскизы проектов-финалистов с авторским описанием.
Кинетические игрушки для взрослых — деревянные конструкции в половину человеческого роста. Чтобы привести их в движение, достаточно всего лишь потянуть за нужные веревки.
Каждый гость фестиваля сможет подняться над арт-парком на автовышке, чтобы сбежать от суеты и заглянуть за горизонт. Бонус — возможность найти счастье не только вокруг, но и внутри себя.
12-метровый узкий павильон, похожий на колонну, черный снаружи и белый внутри — именно здесь вы изолируетесь от всех. Разглядывая небо над собой, легко почувствовать, насколько внутреннее ощущение счастья далеко от внешнего мира.
Кто хоть раз в детстве пробовал валяться в грязи, никогда не забудет этого удовольствия. Вернуться назад в прошлое поможет большая грязевая яма, где целый день будут кувыркаться все от мала до велика. Большая грязь по мере поглощения новых людей будет расползаться по округе. Выйти из ямы достойно легко — рядом есть речка, где можно будет помыться.
От привычного кикера «Вау! Кикер» отличается не только огромными размерами (5.2×0.73 метра) и значительно большим числом возможных участников (18 человек), но и ходом игры: в отличие от барно-офисной модификации, игра здесь может длиться бесконечно. Причем в ней не будет ни победителей, ни проигравших. Важно, что накал страстей при этом не уменьшается, ведь каждый гол в чужие ворота — это маленькая победа.
Черной полосой называют не лучшие времена, когда кажется, что все валится из рук. Пройти по ней, чтобы все проанализировать, можно будет в Никола-Ленивце. В конце дорога, созданная из черного песка, приведет вас к арт-объекту Николая Полисского «Белые ворота».
Перформанс, который невозможно наблюдать со стороны — нужно испытать это самому. По подсчетам ученых, достаточно всего 12 минут плача, чтобы почувствовать себя легче и обрести счастье. Вы попадете в пространство, где плачут все, и сможете дать волю своим эмоциям.
Также в короткий список вошел проект «Письма счастья» Евгении Сенницкой. В нем можно поучаствовать прясо сейчас. Для этого нужно быть подписанным на рассылку Никола-Ленивца. Каждую неделю подписчикам будут приходить письма от создателей парка, и всех, кто с ним связан. В письмах они раскроют свои сокровенные истории, мысли, чувства и переживания. Проект призван стать поддержкой с ложные времена. Подписаться можно здесь.
Победителем в специальной номинации «Психологическая практика» стал проект «Путь» от Настеньки Рябовой и Марианны Высоцкой. Это четырехчасовое путешествие, в которое гости «Никола-Ленивца» смогут отправится с другими странниками. Им выдадут рюкзак со всеми необходимыми предметами, а целью пути станет личная трансформация.
Финалистов открытого конкурса выбирало жюри, в которое вошли основатель арт-парка «Никола-Ленивец» и «Архстояния» Николай Полисский, куратор фестиваля и основатель проектной группы «8 линий» Антон Кочуркин, управляющий партнер арт-парка Иван Полисский, а также Юлия Бычкова — управляющий партнер парка и продюсер «Архстояния».
Всего на конкурс поступила 281 заявка. Реализация проекта-победителя отложена из‑за технических особенностей, несмотря на это, его автор получил денежный приз. Все девять проектов, вошедших в шорт-лист, будут реализованы на фестивале в этом году.
Купить билеты на «Архстояние» можно на «Афише».