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Инсталляция, помогающая найти счастье наедине с собой, победила в опен-колле «Архстояния»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:58

Фестиваль «Архстояние», который пройдет с 29 по 31 июля в Никола-Ленивце, поделился с «Афишей Daily» итогами открытого конкурса. Участники должны были придумать временные проекты, отражающие тему фестиваля «Счастье есть?» и помогающие найти точки опоры, чтобы пережить тяжелое время.

Победителем конкурса стал проект «Сейчас» от Алексея Лазарева и Аниты Грэй. Это инсталляция в виде простейших водяных часов, помещенных под землю, в комнате без внешних раздражителей. Посетители проходят к инсталляции по одному, проводя внутри столько времени, сколько сочтут нужным.

Легко ли быть счастливым? Да, если не блуждать умом по закоулкам прошлого и не грезить фантомами будущего, а нащупать «миг между прошлым и будущим». Познать то самое счастье, которое ни от чего не зависит, можно будет в пространстве, где человек и время остаются наедине друг с другом.

© «Сейчас»/Алексей Лазарев, Анита Грэй
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Легко ли быть счастливым? Да, если не блуждать умом по закоулкам прошлого и не грезить фантомами будущего, а нащупать «миг между прошлым и будущим». Познать то самое счастье, которое ни от чего не зависит, можно будет в пространстве, где человек и время остаются наедине друг с другом.

© «Сейчас»/Алексей Лазарев, Анита Грэй
2 из 3

Легко ли быть счастливым? Да, если не блуждать умом по закоулкам прошлого и не грезить фантомами будущего, а нащупать «миг между прошлым и будущим». Познать то самое счастье, которое ни от чего не зависит, можно будет в пространстве, где человек и время остаются наедине друг с другом.

© «Сейчас»/Алексей Лазарев, Анита Грэй
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В шорт-лист опен-колла попали еще девять проектов. Среди них — кинетические деревянные конструкции, автовышка, грязевая яма, настольный футбол на 18 человек, перфоманс «Стена плача» и другие. Мы публикуем эскизы проектов-финалистов с авторским описанием.

Кинетические игрушки для взрослых — деревянные конструкции в половину человеческого роста. Чтобы привести их в движение, достаточно всего лишь потянуть за нужные веревки.

© «Счастье – детство»/Дмитрий Запылихин
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Каждый гость фестиваля сможет подняться над арт-парком на автовышке, чтобы сбежать от суеты и заглянуть за горизонт. Бонус — возможность найти счастье не только вокруг, но и внутри себя.

© «С высоты птичьего полета»/ Юлия Назар, Света Демина, Ксения Куприна, Настя Марковская, Оля Аксенова
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Перформанс, который невозможно наблюдать со стороны — нужно испытать это самому. По подсчетам ученых, достаточно всего 12 минут плача, чтобы почувствовать себя легче и обрести счастье. Вы попадете в пространство, где плачут все, и сможете дать волю своим эмоциям.

© «Стена плача»/Анна Гилева, Анастасия Сазонова, Валерия Абрамова
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Также в короткий список вошел проект «Письма счастья» Евгении Сенницкой. В нем можно поучаствовать прясо сейчас. Для этого нужно быть подписанным на рассылку Никола-Ленивца. Каждую неделю подписчикам будут приходить письма от создателей парка, и всех, кто с ним связан. В письмах они раскроют свои сокровенные истории, мысли, чувства и переживания. Проект призван стать поддержкой с ложные времена. Подписаться можно здесь.

Победителем в специальной номинации «Психологическая практика» стал проект «Путь» от Настеньки Рябовой и Марианны Высоцкой. Это четырехчасовое путешествие, в которое гости «Никола-Ленивца» смогут отправится с другими странниками. Им выдадут рюкзак со всеми необходимыми предметами, а целью пути станет личная трансформация.

Финалистов открытого конкурса выбирало жюри, в которое вошли основатель арт-парка «Никола-Ленивец» и «Архстояния» Николай Полисский, куратор фестиваля и основатель проектной группы «8 линий» Антон Кочуркин, управляющий партнер арт-парка Иван Полисский, а также Юлия Бычкова — управляющий партнер парка и продюсер «Архстояния».

Всего на конкурс поступила 281 заявка. Реализация проекта-победителя отложена из‑за технических особенностей, несмотря на это, его автор получил денежный приз. Все девять проектов, вошедших в шорт-лист, будут реализованы на фестивале в этом году.

Купить билеты на «Архстояние» можно на «Афише».

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