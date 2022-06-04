Инсталляция, помогающая найти счастье наедине с собой, победила в опен-колле «Архстояния»

Фестиваль «Архстояние», который пройдет с 29 по 31 июля в Никола-Ленивце, поделился с «Афишей Daily» итогами открытого конкурса. Участники должны были придумать временные проекты, отражающие тему фестиваля «Счастье есть?» и помогающие найти точки опоры, чтобы пережить тяжелое время.

Победителем конкурса стал проект «Сейчас» от Алексея Лазарева и Аниты Грэй. Это инсталляция в виде простейших водяных часов, помещенных под землю, в комнате без внешних раздражителей. Посетители проходят к инсталляции по одному, проводя внутри столько времени, сколько сочтут нужным.