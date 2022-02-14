перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фанат «Бэтмена» пропустит рождение своего ребенка, чтобы сходить на премьеру и избежать спойлеров 22:56
Нарусова внесла в Думу новый законопроект против пыток. Он предполагает создание отдельной статьи УК 22:23
В сети появился тизер-трейлер «Глубоких вод» — триллера с Беном Аффлеком и Аной де Армас 21:28
SpaceX планирует впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта 21:17
Решение МОК по Валиевой, Эминем и Снуп Догг на Супербоуле и другие новости дня
20:40 дайджест
Ирина Горбачева, Иван Дорн, Zoloto приняли участие в проекте «С любовью, Esquire» 20:39
Российский разработчик запустил соцсеть на базе блокчейна TON. Почти все функции в ней платные 19:26
В Китае отредактировали сериал «Друзья». Из него удалили упоминания ЛГБТ 19:22
Reuters: Всемирный банк вывозит всех своих сотрудников с территории Украины 18:36
«Ленинград»/YouTube
Шнуров выпустил клип про Беглова, «который угробит» Петербург 18:16
Правительство утвердило программу экологического развития России до 2030 года 18:09
Еврокомиссия разрешила добавлять сверчков в продукты питания 17:24
В «Художественном» пройдет российская премьера фильма Александра Золотухина «Брат во всем» 16:57
Logic опубликовал видеотизер новой композиции «Breath Control» 16:27
Александр Цыпкин озвучил свои рассказы для «Яндекс.Музыки» 16:27
Стереополина/YouTube
Любовь и ревность на провинциальной дискотеке в новом клипе Стереополины 16:07
«Дайте танк (!)» выпустили клип «Люди» ко Дню всех влюбленных 15:35
На галериста Марата Гельмана* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноагента 15:20
Иван Дорн, Loqiemean и менеджер Монеточки выступят на онлайн-конференции ИМИ 14:38
Кинематографисты выступили против проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей 14:35
Отключить рекламу

Нарусова внесла в Думу новый законопроект против пыток. Он предполагает создание отдельной статьи УК

Семён Гудошников
Сегодня в 22:23

Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму альтернативный пакет законопроектов о противодействии пыткам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Нарусова предлагает выделить в уголовном кодексе отдельную статью — 286.2 «Применение пытки». Наказание по ней, согласно законопроекту, — лишение свободы от трех до десяти лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 15 лет.

Пытки в документе квалифицируются как «любое действие, которым какому‑либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера».

Кроме того, Нарусова предлагает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Они, помимо прочего, позволят не признавать достоверными признания, полученные под пытками.

«Пытка должна рассматриваться как тяжкое преступление, подлежащее самостоятельному уголовному наказанию. Должна учитываться его повышенная общественная опасность, его совершение должно влечь более строгое наказание», — говорится в пояснительной записке.

В декабре депутаты-единоросы Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Госдуму другой законопроект о противодействии пыткам. Он предполагает не выделение новой уголовной статьи, а дополнение существующей — 304 УК «Принуждение к даче показаний». Предусмотренное наказание за пытки, согласно документу, — до 12 лет лишения свободы. Первое чтение законопроекта запланировано на 17 февраля.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Дензел Карри
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить