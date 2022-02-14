Нарусова внесла в Думу новый законопроект против пыток. Он предполагает создание отдельной статьи УК

Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму альтернативный пакет законопроектов о противодействии пыткам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Нарусова предлагает выделить в уголовном кодексе отдельную статью — 286.2 «Применение пытки». Наказание по ней, согласно законопроекту, — лишение свободы от трех до десяти лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 15 лет.

Пытки в документе квалифицируются как «любое действие, которым какому‑либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера».

Кроме того, Нарусова предлагает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Они, помимо прочего, позволят не признавать достоверными признания, полученные под пытками.

«Пытка должна рассматриваться как тяжкое преступление, подлежащее самостоятельному уголовному наказанию. Должна учитываться его повышенная общественная опасность, его совершение должно влечь более строгое наказание», — говорится в пояснительной записке.

В декабре депутаты-единоросы Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Госдуму другой законопроект о противодействии пыткам. Он предполагает не выделение новой уголовной статьи, а дополнение существующей — 304 УК «Принуждение к даче показаний». Предусмотренное наказание за пытки, согласно документу, — до 12 лет лишения свободы. Первое чтение законопроекта запланировано на 17 февраля.