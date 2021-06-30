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Билл Косби выйдет на свободу после обвинения в изнасиловании. Суд отменил его приговор

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:54

Американский актер и музыкант Билл Косби, осужденный за изнасилование, выйдет из тюрьмы досрочно. Высший суд Пенсильвании отменил его приговор. Об этом сообщил New York Post.

83-летний артист провел в заключении более двух лет. Всего тюремный срок Косби составял от трех до десяти лет — после оглашения приговора актер заявлял о намерении отбыть максимальный срок.

Верховный суд Пенсильвании посчитал, что соглашение с предыдущим прокурором позволяет освободить Косби от наказания за сексуальное насилие по отношению к Андреа Констанд в 2004 году. Постановление запрещает любое повторное рассмотрение этого дела.

В 2018 году Билла Косби признали виновным в том, что он накачал наркотиками и изнасиловал бывшую сотрудницу Университета Темпл. Констанд была не единственной женщиной, обвинявшей Косби в подобных преступлениях, но только дело Констанд дошло до суда.

В отличие от других женщин Констанд успела подать иск против актера до окончания 12-летнего срока давности преступления — он, согласно законам США, должен был истечь в конце 2015 года. Потерпевшая обратилась с заявлением всего за несколько дней до этого.

Билл Косби известен как актер, музыкант, режиссер, сценарист, продюсер, стендап-комик и политический активист. Он лауреат «Эмми», «Золотого глобуса» и «Грэмми». В США ему дали прозвище Американский папа.

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