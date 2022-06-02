Росгвардия выпустила детский комикс о Лесгвардии, защищающей мегаполис зверей

Авторы пояснили, что «в городе под названием Дубрава уже долгие годы живут, трудятся и уважают права друг друга хищники и травоядные». «Но безмятежное сосуществование мирных зверушек устраивает не всех», — отметили они.

Росгвардия выпустила детский комикс о сказочном мегаполисе, где живут разные звери. Их защищают бойцы Лесгвардии. О выходе комикса ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

«Для борьбы с врагами, которые всячески пытаются расшатать порядок, построенный многими поколениями честных дубравчан, была создана Лесгвардия — надежный щит и опора для жителей Дубравы», — рассказали в Росгвардии.

Первые выпуски комикса можно будет найти на сайте ведомства в ближайшие выходные. Их опубликуют в разделе «Детям».