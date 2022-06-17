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Бейонсе анонсировала выход своего седьмого альбома. Его релиз состоится 29 июля

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:34

Американская певица Бейонсе анонсировала выход своего седьмого сольного студийного альбома. Релиз пластинки под названием «Renaissance», первой за шесть лет для артистки, состоится 29 июля.

Стриминговая платформа Tidal, принадлежащая супругу певицы Jay-Z, опубликовала минималистичное сообщение. Оно намекает, что «Renaissance» будет состоять из нескольких частей. В конце июля представят «первый акт».

Как отмечает издание Billboard, поклонники артистки догадались, что Бейонсе готовит новый релиз после того, как с ее страниц в соцсетях начали исчезать фотографии.

В день анонса пластинки Бейонсе опубликовала в инстаграме* фотографии из будущего выпуска британского журнала Vogue. В СМИ предположили, что они могли быть выполнены в стилистике грядущего альбома.

В «Renaissance» войдут 16 песен, названия которых пока не разглашаются. Они доступны для предварительного сохранения. Треки будут вдохновлены американской музыкой XX века. По словам Vogue, новая пластинка может стать «самым амбициозным» музыкальным начинанием Бейонсе.

«Это музыка, которую я люлю до глубины души. Музыка, которая заставляет вас подняться, обращает ваше внимание на культуры и субкультуры, на прошлое и настоящее наших людей, музыка, которая объединит так многих людей на танцполе, музыка, которая трогает душу», — признался автор Vogue, интервьюировавший звезду.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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