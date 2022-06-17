Бейонсе анонсировала выход своего седьмого альбома. Его релиз состоится 29 июля

Американская певица Бейонсе анонсировала выход своего седьмого сольного студийного альбома. Релиз пластинки под названием «Renaissance», первой за шесть лет для артистки, состоится 29 июля. Стриминговая платформа Tidal, принадлежащая супругу певицы Jay-Z, опубликовала минималистичное сообщение. Оно намекает, что «Renaissance» будет состоять из нескольких частей. В конце июля представят «первый акт».

Как отмечает издание Billboard, поклонники артистки догадались, что Бейонсе готовит новый релиз после того, как с ее страниц в соцсетях начали исчезать фотографии. В день анонса пластинки Бейонсе опубликовала в инстаграме* фотографии из будущего выпуска британского журнала Vogue. В СМИ предположили, что они могли быть выполнены в стилистике грядущего альбома.