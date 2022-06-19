В Молдавии запретят новостные программы из России

В ближайшее время в Молдавии вступит в силу закон, который запрещает новостные программы из России. Об этом пишут «Ведомости».

Документ был подписан президентом республики Майей Санду.

Глава Совета по телевидению и радио Молдавии Лилиана Вицу объяснила такие меры ситуацией вокруг Украины. По ее словам, закон должны опубликовать уже 24 июня в «Официальном вестнике», после чего он вступит в силу.

«В нем [в документе] появились определение „дезинформации“ и более жесткие за нее санкции. То есть, если факт будет доказан, то СМИ может быть лишено лицензии на семь лет», — сказала Вицу.

14 апреля парламент Молдавии одобрил в финальном чтении запрет георгиевской ленточки и символов V и Z в стране. За него проголосовали 53 депутата от фракции правящей партии «Действие и солидарность». Против выступили депутаты-коммунисты, они встали и покинули зал заседаний.

2 июня Молдавия приняла закон о защите информационного пространства. Документ запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России.