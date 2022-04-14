Парламент Молдавии официально запретил георгиевскую ленточку в стране

Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении запрет георгиевской ленточки и символов V и Z в стране. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на спикера Игоря Гросу.

За запрет проголосовали 53 депутата от фракции правящей партии «Действие и солидарность». Против выступили депутаты-коммунисты, они встали и покинули зал заседаний.

Под запрет попадают такие атрибуты, как флаги, ленты, эмблемы, значки, униформа, лозунги, поздравления и другое. За нарушение закона физическим лицам придется заплатить штраф в размере от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980, юрлицам — от 490 до 1630 долларов.

Глава юридической парламентской комиссии Олеся Стамате заявила, что необходимость запрета вызвана тем, что эти символы используются для пропаганды «военной операции» на территории Украины. По ее словам, это не касается георгиевской ленты, когда она является частью награды.

После начала «военной спецоперации» России на территории Украины предложение о запрете георгиевских лент и литеры Z выдвинули также литовские депутаты. Они назвали их символами «российской пропаганды» и «российской агрессии».