Microsoft запретила россиянам устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа Weezer предложила фанатам послушать сингл до релиза, но для этого нужно крутиться вокруг себя 14:59
Суд в Крыму постановил снести автосервис из‑за отказа обслуживать грузовик с буквой Z 14:08
Кадр из сериала «Сквозь снег»
Сериал «Сквозь снег» закроют после четвертого сезона 14:05
Mango откажется от прямых продаж в России и передаст все магазины 13:25
В новой концепции НАТО Россию назовут угрозой безопасности, а Китай — «вызовом ценностям» 12:34
Казахстан призвал запретить ядерное оружие из‑за военных действий на Украине 11:35
Spotify показал мини-фильм о поездке Кедрика Ламара в Гану 9:53
Mariia Symchych-Navrotska/Getty Images
Минобороны: с конца февраля из Украины в Россию вывезли более 300 тыс. детей 8:58
Умер ветеран, за оскорбление которого судили Алексея Навального Вчера в 20:55
В МИДе РФ обвинили украинские спецслужбы в организации наркоторговли в России Вчера в 20:34
В Чебоксарах мужчины повредили Z-инсталляцию. На них завели уголовное дело Вчера в 19:30
Борис Джонсон: Украине нужно дать шанс провести «Евровидение» в следующем году Вчера в 18:14
Планы по возрождению «Волги», новые альбомы Foals, Logic и другие новости дня
Вчера в 17:45 дайджест
Минцифры запустит онлайн-сервис для купли-продажи автомобилей Вчера в 17:27
Brockhampton выпустили кавер на «Hollywood Swinging» фанк-легенд Kool & the Gang Вчера в 16:57
В московском Беляево полностью закрасили стихограмму «АЯ». Вот как теперь выглядит торец здания Вчера в 16:13
Hercules and Love Affair выложили альбом «In Amber» — первый с 2017 года Вчера в 15:50
Глава украинской делегации допустил возобновление переговоров с Россией к августу Вчера в 15:28
Logic/YouTube
Logic опубликовал первую пластинку после возвращения в музыку. Среди гостей — RZA и Wiz Khalifa Вчера в 14:46
«Дикая мята» стартовала после двух лет переносов. Первый день собрал почти 20 тыс. зрителей Вчера в 14:24

Microsoft запретила россиянам устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:40

Американская компания Microsoft запретила пользователям из России устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства убедился в том, что при попытке загрузки Windows 11 и 10 с сайта компании возникает ошибка. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — сказано на сайте.

Однако подчеркивается, что при использовании VPN, загрузка операционных систем происходит. В настоящее время Microsoft пока не прокомментировала данную ошибку.

4 марта компания приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России из‑за «военной операции» на территории Украины.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Microsoft
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить