Microsoft запретила россиянам устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта

Американская компания Microsoft запретила пользователям из России устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства убедился в том, что при попытке загрузки Windows 11 и 10 с сайта компании возникает ошибка. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — сказано на сайте.

Однако подчеркивается, что при использовании VPN, загрузка операционных систем происходит. В настоящее время Microsoft пока не прокомментировала данную ошибку.

4 марта компания приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России из‑за «военной операции» на территории Украины.