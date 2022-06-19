На ближайшей встрече стран-участниц НАТО будет объявлено, что в новой стратегической концепции Россия будет обозначена как угроза безопасности. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag.

«По мере того, как меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности <…> Подъем Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности», — заявил он о месте двух стран в представлении альянса.

Новый документ, которым НАТО будет руководствоваться следующее десятилетие, должны принять на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня. Действующую стратегическую концепцию приняли в 2010 году. В ней Россия представляется как стратегический партнер.

15 мая Bloomberg со слов чиновника в альянсе писал, что Россию назовут «непосредственной угрозой». При этом в документе будет прописано, что налаживание отношений НАТО и Москвы возможно, если вторая изменит свое поведение, добавил он.