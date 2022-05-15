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Bloomberg: в новой концепции НАТО Россию назовут «непосредственной угрозой»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

НАТО в новой стратегической концепции обозначит Россию как «непосредственную угрозу», передает Bloomberg со слов чиновника в альянсе. При этом в документе прописано, что налаживание отношений НАТО и Москвы возможно, если вторая изменит свое поведение.

Действующую стратегическую концепцию приняли в 2010 году. В ней говорится о «стратегическом партнерстве» с Россией. Новый документ, которым будут руководствоваться следующее десятилетие, должны принять на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

По словам источника, в готовящемся документе также говорится о помощи соседним странам, которые могут подвергнуться агрессии.

15 мая Финляндия официально объявила о планах подать заявку на вступление в НАТО. Ранее власти России заявляли, что вступление в альянс скандинавских стран сочтут за угрозу безопасности страны и примут меры военно-технического характера.

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