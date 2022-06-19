Минобороны: с конца февраля из Украины в Россию вывезли более 300 тыс. детей

С начала «спецоперации» из Украины, ДНР и ЛНР в Россию вывезли 307 423 ребенка. Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

Всего за 115 дней военных действий в Россию вывезено 1 936 911 украинцев, из них 29 733 — днем ранее. В конце мая российская сторона отчитывалась об 1 576 301 человек.

По данным ООН на 16 июня, с конца февраля смогли уехать из Украины более 7,7 млн человек. Польша приняла 4 млн украинцев, Венгрия — 782 тыс., а вернулось в страну 2,5 млн.

17 июня ООН поделилась данными о количестве погибших среди мирных жителей. За время российской «спецоперации» погиб как минимум 4481 мирный житель, в том числе 284 ребенка.