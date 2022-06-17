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ООН: с начала российской «спецоперации» на Украине погибли минимум 4,5 тыс. мирных жителей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:58

На территории Украины за время российской «спецоперации» погиб как минимум 4481 мирный житель. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара организации по правам человека.

Среди погибших — 284 ребенка, отметили в ООН. Еще 454 ребенка получили ранения с 24 февраля. Общее число раненых на Украине составляет 5565 человек, из них 3103 — на территории ДНР и ЛНР. 27 мая организация сообщала о 4031 погибшем в стране.

«Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения были вызваны применением взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары», — сказано в сообщении.

Реальное число жертв, предположительно, значительно превышает указанные данные, отмечают в ООН. Часть информации о погибших и пострадавших еще проверяется, в частности, это касается данных о жителях Мариуполя, Изюма и Попасной.

Ранее в ООН утверждали, что официальное число жертв среди мирного населения Украины меньше реального на тысячи человек. Кроме того, по подсчетам организации, продолжение боевых действий может поставить 90% украинцев перед угрозой нищеты.

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