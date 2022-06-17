ООН: с начала российской «спецоперации» на Украине погибли минимум 4,5 тыс. мирных жителей

На территории Украины за время российской «спецоперации» погиб как минимум 4481 мирный житель. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара организации по правам человека.

Среди погибших — 284 ребенка, отметили в ООН. Еще 454 ребенка получили ранения с 24 февраля. Общее число раненых на Украине составляет 5565 человек, из них 3103 — на территории ДНР и ЛНР. 27 мая организация сообщала о 4031 погибшем в стране.

«Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения были вызваны применением взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары», — сказано в сообщении.

Реальное число жертв, предположительно, значительно превышает указанные данные, отмечают в ООН. Часть информации о погибших и пострадавших еще проверяется, в частности, это касается данных о жителях Мариуполя, Изюма и Попасной.

Ранее в ООН утверждали, что официальное число жертв среди мирного населения Украины меньше реального на тысячи человек. Кроме того, по подсчетам организации, продолжение боевых действий может поставить 90% украинцев перед угрозой нищеты.