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Ростуризм разработает для России свои стандарты «все включено»

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:10

В России появятся собственные стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко, направленное в Ростуризм.

Чернышенко поручил ведомству разработать стандарты для гостиниц и оценить целесообразность включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма, который он курирует.

Представитель вице-премьера подтвердил эту информацию и добавил, что вопрос о стандартах давно назрел. В Ростуризме также сообщили, что работа над ними уже ведется.

В ведомстве уточнили, что сейчас российские отели по-разному трактуют систему «все включено». В одном случае такой формат предполагает пять приемов пищи в день, в другом — есть можно в любое время суток; одни отели включают в стоимость алкоголь, другие — нет.

В действующие правила планируется внести две категории — «все включено» и «ультра все включено», что позволит избежать недопонимания со стороны туристов.

Глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин утверждает, что сейчас на черноморских курортах России по системе all inclusive работают 10–15% отелей. Переход на такую систему не всегда выгоден отелям: стоимость размещения увеличивается на 20–25%. «Размещение на базе завтраков позволяет получить более высокую загрузку, а отели зарабатывают в первую очередь на размещении», — пояснил Ромашкин.

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