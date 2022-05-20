Переход завода «Рено» во владение правительства Москвы — это первая национализация иностранной компании в России. Теперь здесь будут производить автомобиль «Москвич». «Афиша Daily» рассказывает о прошлом и будущем легендарной машины.

Как появился завод, который сейчас передали правительству Москвы Завод на Волгоградском проспекте (в те времена — Остаповское шоссе) был построен в 1929–1930 годах при участии компании «Форд». Следующие три года предприятие выпускало только «Форды» из американских комплектующих. В 1933-м оно стало филиалом ГАЗ (Горьковского автомобильного завода) и перешло на сборку ГАЗ-А и ГАЗ-АА уже из советских деталей. Потом здесь стали производить КИМы — автомобили имени коммунистического интернационала, скопированные с «Форда Префект». В линейке был даже кабриолет со складывающимся тентом. С началом войны завод перешел на создание военной техники. За 90 лет своего существования предприятие поменяло почти с десяток названий: оно было Московским автосборочным заводом имени КИМ, Московским заводом малолитражных автомобилей (ЗМА или МЗМА), Автомобильным заводом имени Ленинского комсомола (АЗЛК), ОАО «Москвич», «Автофрамос», потом «Рено Россия», а теперь это «Московский автомобильный завод „Москвич“».

Государственный автосборочный завод имени Коммунистического интернационала молодежи © Борис Клипиницер, Вален Мастюков/ТАСС

История «Москвича» После войны здесь начали производить легендарный «Москвич-400». Он стал первым в СССР массовым легковым автомобилем, который продавался для индивидуального использования. Конструкция была идентична немецкому «Опель Кадет». По одной из версий, чертежи были получены Советским Союзом как часть послевоенной компенсации. В 1950 году такие машины стоили 8–9 тысяч рублей, а средняя зарплата составляла около 600 рублей. Всего с 1946 по 1956 год было выпущено 250 тысяч «Москвичей-400», а потом ему на смену пришли усовершенствованные версии. Расцвет завода пришелся на вторую половину 1950-х и 1960-е — тогда модельный ряд обновлялся каждые несколько лет. В мае 1967-го с конвейера сошел миллионный автомобиль — «Москвич-408». Визуально он радикально отличался от предшественников: кузов стал ниже, салон — просторнее. Дизайн для тех лет был современным, так что его активно покупали, в том числе в Европе.

«Москвич-400» © ТАСС

В конце 1960-х на заводе прошла реконструкция, здесь установили современное импортное оборудование, рассчитанное на выпуск моделей «408–412». К середине 1970-х затраты только начали окупаться, а «Москвич-412» уже стремительно устаревал, теряя спрос за рубежом. Во всем мире тогда активно производили и покупали переднеприводные автомобили, а «Москвич» все еще был заднеприводным. Для решения проблемы в СССР привезли французский переднеприводный автомобиль Simca 1307 и заводу поставили задачу скопировать его. После семи лет разработки в 1986 году с конвейера сошел «Москвич-2141». Он занял нишу между дорогой и крупной «Волгой» и дешевыми небольшими «Жигулями»: достаточно роскошный, но не очень дорогой. Но качество автомобилей, особенно первых, было низким: на шумоизолирующих материалах экономили, двигатель перегревался, корпус стремительно ржавел. Именно на этом автомобиле 15 августа 1990 года Виктор Цой столкнулся с автобусом. По официальной версии, он заснул за рулем, но на репутации «Москвича-2141» это все равно оставило негативный след. Одной из многочисленных проблем этой модели были ее маломощные устаревшие моторы. Чтобы это исправить, был разработан современный новый двигатель, на его производство был взят большой кредит. Станки должны были окупиться, но произошел развал СССР. Новое производство так и не запустили, государственное финансирование завода прекратилось. Долг АЗЛК составлял 800 миллионов долларов. Качество «Москвичей» падало, при этом в стране появились иномарки. Предприятие терпело убытки, и в 1996 году завод остановился.

«Москвич-2140» © Анатолий Морковкин/ТАСС

После полутора лет простоя правительство Москвы решило взять предприятие под доверительное управление. С 1997 по 2002 год здесь выпускали автомобили «Святогор», «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Иван Калита». По сути это были те же 2141-е «Москвичи» с небольшими изменениями, машины так и оставались ненадежными. В 2002 году производство здесь было остановлено из‑за фактического банкротства предприятия. В 2009 году даже товарный знак с эмблемой «Москвича» был продан «Фольксвагену». Оборудование вышло из строя или было украдено. Первый цех (недостроенный) «Рено Россия» выкупило еще в 1998 году, а к 2016-му здесь производилось 180 тысяч «Рено» в год.

Переход завода «Рено» в собственность правительства Москвы. Как это возможно и что здесь будут производить? Московский завод «Рено» остановил производство еще в конце февраля. Предприятие возобновило сборку кроссоверов 21 марта и проработало всего два дня. Совет директоров поставил бизнес на паузу после обращения президента Украины Владимира Зеленского к французским политикам. Он потребовал от «Рено», «Ашана» и «Леруа Мерлен» уйти из России. Тогда Renault Group пообещали «действовать ответственно по отношению к 45 000 сотрудников». 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: «Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом „Москвич“».

По его словам, на первом этапе на предприятии в Москве планируют организовать выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, затем — электромобилей.