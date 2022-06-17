Песни «Гражданской обороны» выпустят на двойном виниле

Moroz Records выпустит на виниле сборник песен «Гражданской обороны». Его фотографии опубликовала в фейсбуке* вдова музыканта Наталья Чумакова.

Сборник с 28 треками на борту будет выпущен на двух пластинках. Внутри разместят информацию об истории группы.

Подготовкой сборника занималась Наталья Чумакова. Релиз войдет в серию «Легенды русского рока», которую Moroz Records возродила в 2013 году.