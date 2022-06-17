Песни «Гражданской обороны» выпустят на двойном виниле

Moroz Records выпустит на виниле сборник песен «Гражданской обороны». Его фотографии опубликовала в фейсбуке* вдова музыканта Наталья Чумакова.
Сборник с 28 треками на борту будет выпущен на двух пластинках. Внутри разместят информацию об истории группы.
Подготовкой сборника занималась Наталья Чумакова. Релиз войдет в серию «Легенды русского рока», которую Moroz Records возродила в 2013 году.
В январе Чумакова начала публиковать ранее не изданные песни Егора Летова, записанные им во время «Посева» — группы, которая была образована музыкантом до «Гражданской обороны». «Афиша Daily» разговаривала с Чумаковой о наследии Летова.
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