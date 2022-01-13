Вдова Егора Летова выложила его ранее неизвестную композицию. Она планирует продолжить публикацию

«В общем, вот кусочек альбома „Дождь в казарме“; как и многое из „Посевов“ (проект „Посев“ — группа Летова, собранная до образования „Гражданской обороны“. — Прим. ред.), это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — сообщила она.

Чумакова добавила, что собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у нее записи «Посева». «Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое», — рассказала вдова музыканта.

Вместе с треком выложена часть текста песни, написанная от руки. Запись озаглавлена как «Strange Days» — ранее она публиковалась как стих Летова «Все утро боль шелестела в мозгу…».

Предлагаем перечитать архивный материал «Афиши», в котором собраны посвященные личности Летова тексты. Среди них — интервью лидера «Гражданской обороны», вышедшее в 2004 году и приуроченное к выпуску пластинки «Долгая счастливая жизнь».