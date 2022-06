Риад Маммадов выпустил клип на «4 a.m.»

Пианист Риад Маммадов выпустил клип на композицию «4 a.m.», вошедшую в мини-альбом «I Hope This Night Will Never End». Он рассказал «Афише Daily» о задумке и местах, в которых снималось видео.

Режиссером выступил Максим Еруженец из команды Noir Films, а съемки прошли в Петербурге: в Доме радио, резиденции оркестра и хора MusicAeterna и дирижера Теодора Курентзиса, а также на улицах города, Петроградском и Крестовском островах.

Пластинка «I Hope This Night Will Never End» («Я надеюсь, эта ночь никогда не закончится») посвящена ночи и мечтам, которые посещают человека в это время. «Чувства в эту пору особенно остры, и пусть мы знаем, что остановить часы никак нельзя, но иногда все же надеемся, что это может случиться», — поделился задумкой Маммадов.