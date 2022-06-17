Риад Маммадов выпустил клип на «4 a.m.»

Пианист Риад Маммадов выпустил клип на композицию «4 a.m.», вошедшую в мини-альбом «I Hope This Night Will Never End». Он рассказал «Афише Daily» о задумке и местах, в которых снималось видео.
Режиссером выступил Максим Еруженец из команды Noir Films, а съемки прошли в Петербурге: в Доме радио, резиденции оркестра и хора MusicAeterna и дирижера Теодора Курентзиса, а также на улицах города, Петроградском и Крестовском островах.
Пластинка «I Hope This Night Will Never End» («Я надеюсь, эта ночь никогда не закончится») посвящена ночи и мечтам, которые посещают человека в это время. «Чувства в эту пору особенно остры, и пусть мы знаем, что остановить часы никак нельзя, но иногда все же надеемся, что это может случиться», — поделился задумкой Маммадов.
«Когда я услышал пьесу, мне вспомнились ночные прогулки. Теплый дождь, свет фонарей, разливающийся в черноте. Горящее окно на верхних этажах дома, в которое мысленно себя поселяешь и представляешь свою идеальную жизнь», — рассказал режиссер клипа Еруженец.
«Эта пьеса — своего рода сон, а еще погружение в состояние, которого мы жаждем и в ожидании которого томимся. Иногда плотность и густота жизни, возникающие за одну ночь, переполняют нас чувствами настолько, что мы испытываем то самое, единственное в своем роде ощущение жизни в первый раз», — добавил Маммадов.
В январе пианист показал видео, в котором он исполняет вальс для фортепиано ми минор Фредерика Шопена в московском «Рихтере». Вальс вошел в выпущенный в 2020 году альбом музыканта «Суррогатные мечты II» вместе с сочинениями Петра Чайковского и Клода Дебюсси.
9 и 10 сентября Маммадов проведет мировую премьеру мугамной сюиты в Красноярске.