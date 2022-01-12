Пианист Риад Маммадов сыграл один из вальсов Шопена в «Рихтере». Послушайте, как это звучит

Пианист Риад Маммадов выпустил видео, в котором он исполняет вальс для фортепиано ми минор Фредерика Шопена в московском «Рихтере». Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыканта.

Вальс вошел в выпущенный в 2020 году альбом музыканта «Суррогатные мечты II» вместе с сочинениями Петра Чайковского и Клода Дебюсси.