Пианист Риад Маммадов сыграл один из вальсов Шопена в «Рихтере». Послушайте, как это звучит

Пианист Риад Маммадов выпустил видео, в котором он исполняет вальс для фортепиано ми минор Фредерика Шопена в московском «Рихтере». Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыканта.
Вальс вошел в выпущенный в 2020 году альбом музыканта «Суррогатные мечты II» вместе с сочинениями Петра Чайковского и Клода Дебюсси.
Маммадов играл с оркестром musicAeterna Теодора Курентзиса, канадским камерным Niagara Silkway, Мюнхенским филармоническим оркестром и другими.
30 января вместе со своим ансамблем он даст джазовый и джаз-мугамный (то есть исследующий разновидность джаза, основанного на традиции азербайджанской народной музыки) концерт в Клубе Алексея Козлова. Программа соединит народные песни Азербайджана в прочтениях музыканта и его собственные пьесы.