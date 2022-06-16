Петербуржцу, который назвал темнокожую девушку «обезьяной», назначили 7 суток и общественные работы

Фрунзенский районный суд Петербурга назначил 7 суток ареста и 50 часов обязательных работ местному жителю Никите Устюжанину, который оскорбил в автобусе блогерку Стеллу Казияку. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Устюжанин был привлечен к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды, а также за мелкое хулиганство.

«Мужчина вину признал, раскаялся, объяснил свое некрасивое поведение тем, что выпил», — пишет «Фонтанка».

13 июня Устюжанин подсел к девушке со словами: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю!» Стелла отказала и пересела на другое сиденье, после чего мужчина подошел к ней вновь. Он сел рядом, назвал блогерку «чунга-чангой» и не давал встать с места.

Видео с инцидентом Казияка выложила в инстаграме*, пост набрал более 59 тыс. лайков и множество комментариев со словами поддержки. Журналисты нашли профиль мужчины в соцсетях. Судя по фотографиям, он был судим. Стелла решила написать заявление в полицию, сочтя, что ее обидчик может представлять опасность для общества.

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