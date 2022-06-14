«Обезьяна, давай сфоткаемся»: темнокожая петербурженка столкнулась с расизмом в автобусе

Петербургская блогерка и модель Стелла Казияка, родившаяся в Руанде, столкнулась с расизмом в городском транспорте. Инцидент произошел 13 июня, когда многие отдыхали в связи с Днем России, который в этом году выпал на воскресенье.
В автобусе № 116 к Казияке пристал рыжебородый мужчина. Он, по словам девушки, подсел к ней со словами: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю!» Стелла отказала и пересела на другое сиденье, после чего мужчина подошел к ней вновь. Он сел рядом, назвал блогерку «чунга-чангой» и не давал встать с места.
За Стеллу заступился молодой человек, который ехал на сиденье рядом. «Зачем вы к ней лезете? Ей неприятно. Она тоже человек, в принципе», — сказал он рыжебородому незнакомцу.
Блогерка отметила, что водитель автобуса, как и другие пассажиры, сделали вид, что не заметили конфликтной ситуации и никак не отреагировали на нее. А вот заступившегося молодого человека Казияка поблагодарила. «Отдельное спасибо парню, который не побоялся и заступился за меня! Благодаря таким людям еще хочется верить в хорошее будущее», — написала она.
Пост с несколькими видео, который петербурженка опубликовала у себя в инстаграме*, собрал более 33 тыс. лайков и множество комментариев со словами поддержки: «Ты очень сильная девушка», «Ты отлично справилась с ситуацией. Не забывай, что ты прекрасна!», «Офигеть у тебя нервы железобетон».
Другие комментаторы посочувствовали, что темнокожим в России приходится сталкиваться с такими комментариями. «Многие пишут: „Не обращай внимания…“ Но именно это и рождает безнаказанность. Если в России люди жалуются на русофобию, то пусть начнут с себя», — написал один из пользователей.
В разговоре с «Комсомольской правдой» Стелла отметила, что с рождения слышит оскорбления из‑за своего цвета кожи, но сейчас таких высказываний стало намного меньше.
«Обзываются и дети, и взрослые мужчины. Женщины, слава богу, адекватные. А ведь я все 28 лет живу здесь, в Петербурге. Моя семья бежала из Руанды, когда мне был один годик, семья спасалась от геноцида», — рассказала девушка.
КП нашла профиль обидчика девушки во «ВКонтакте». Судя по фотографиям с его странички, мужчина был судим. На одной из них он одет в тюремную форму. Сейчас мужчина закрыл все свои профили в соцсетях и перестал отвечать на сообщения.
Журналистам ответила лишь его бывшая девушка: «Такое поведение для него нормально абсолютно. Но я никакого отношения к нему уже не имею, давно не общаюсь и знать его не хочу».
Стелла изначально не хотела писать заявление в полицию, но теперь поменяла позицию. «Мне друзья рассказали, что он якобы сидел за изнасилование и избиение женщины. Этот человек просто опасен для общества», — отметила она.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.