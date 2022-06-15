Первая записана совместно с британской электронной исполнительницей Карен Хардинг , на счету которой одна пластинка, «Sweet Vibrations» (2021), и несколько внеальбомных релизов. Ее первый сингл, «Say Something» (2014), стал в Соединенном Королевстве платиновым.

Норвежский электронный дуэт Röyksopp выложил две новых композиции — «Unity» и «Sorry». Их можно послушать здесь .

Во второй песне приглашенным вокалистом стал Джейми МакДермотт из другого британского проекта — The Irrepressibles. Ранее МакДермотт и Röyksopp уже выпускали композиции «Here She Comes Again», «I Had This Thing» и «Something in My Heart» — все они вошли в альбом «The Inevitable End» (2014).

«Unity» и «Sorry» попадут в треклист пластинки «Profound Mysteries II», рассказал участник дуэта Свейн Берге. Релиз записи намечен на 19 августа.

Среди тем, которые группа будет исследовать в рамках этой работы, Берге назвал «любовь и потерю, отчаяние и примирение». Он также пообещал, что альбом будет наполнен отсылками к вдохновлявшим Röyksopp музыкантам и явлениям. Среди таковых он перечислил Depeche Mode и Kraftwerk, итало-диско и британский рейв 1990-х.

Первая часть «Profound Mysteries» увидела свет в конце апреля — тогда о возможном сиквеле пластинки не сообщалось. К выпуску записи участники группы опубликовали пятидесятиминутное видео — его создал австралийский цифровой художник Джонатан Завада, ранее работавший с Дуа Липой и Flume.

В 2014 году, после релиза «The Inevitable End», Röyksopp заявили о переходе к формату EP и об отказе выпускать традиционные пластинки.

Предлагаем почитать архивное интервью «Афиши» с участниками группы — оно было опубликовано на следующий день после выхода лонгплея, который тогда назывался финальным.