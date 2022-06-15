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«Союзмультфильм» намерен выйти на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки

Денис Ламехов
Сегодня в 18:49

Кинокомпания «Союзмультфильм» намерена выпускать свои картины на новых рынках, заявила председатель правления компании Юлиана Слащева. Ее слова передает «Интерфакс».

В частности, речь идет о прокате лент в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки. Согласно заявлению Слащевой, выход в регион ЮВА был намечен на 2023–2024 годы — теперь компания планирует ускорить этот процесс.

«Там [на новых рынках] придется больше адаптировать [содержимое мультфильмов], чем мы собирались», — заявила председатель правления киностудии. Так, в ряде стран необходимо будет изменить содержание диалогов и контекст серий. Она добавила, что уже провела несколько встреч с представителями стран, расположенных в данных регионах.

Азиатским, ближневосточным, африканским и латиноамериканским рынкам уделялось меньше внимания, так как «Союзмультфильм» был сконцентрирован на развитии на западных рынках, включая европейский, рассказала председатель совета директоров.

В частности, в июне 2021 года стало известно, что «Союзмультфильм» ведет переговоры со стриминговым сервисом Netflix о продаже уже существующего контента и продюсировании новых совместных проектов.

В ноябре 2021-го руководитель международного департамента киностудии Марина Повх рассказывала, что «Союзмультфильм» находится в поиске партнеров в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии для совместного производства лент.

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