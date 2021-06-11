«Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix о возможном сотрудничестве

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры со стриминговым сервисом Netflix о продаже уже существующего контента и продюсировании новых совместных проектов, сообщает «Интерфакс».

Председатель правления студии Юлиана Слащева рассказала, что сегодня (10 июня) встречалась с представителями компании Netflix. «Очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие‑то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые еще идут и продолжают производиться, например сериалов. И я еще очень рассчитываю на какое‑то совместное продюсирование полных метров», — сказала она журналистам.

На данный момент киностудия работает над четырьмя полнометражными фильмами. Председатель студии добавила, что первым из них станет «Адъютант Суворова», который должен выйти в прокат в конце 2021 года. Остальные три фильма находятся на разных стадиях производства. С 2023 года «Союзмультфильм» планирует выпускать по два полнометражных фильма в год.

Слащева поделилась, что студия рассчитывает заменить часть иностранного контента на рынке и занять свою нишу в медиа. Также «Союзмультфильм» ведет переговоры с рядом регионов о строительстве парков для детей.

Недавно киностудия совместно с российским парфюмерным брендом Biblioteka Aromatov выпустила серию парфюмов по мотивам советских мультфильмов. В коллекцию вошли 10 ароматов. К примеру, «Чебурашка» пахнет душистыми апельсинами, «Малыш и Карлсон» — плюшками и малиновым вареньем, «Простоквашино» — утренней росой, «Ежик в тумане» — густым туманом, «Львенок и черепаха» — ароматом летнего дня.