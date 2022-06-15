Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Германия возобновила выдачу всех типов виз россиянам, в том числе и туристических. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подать заявление о выдаче виз с любой целью поездки можно через сервисно-визовые центры VisaMetric. Записаться на собеседование нужно на сайте компании.

В дипмиссии подчеркнули, что из‑за высокого спроса при подаче заявлений и выдаче виз возможны задержки. Кроме того, в настоящее время оплата консульского сбора возможна только наличными в рублях либо по выпущенной в Германии кредитной карте.

С 1 июня Германия сняла все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Путешественникам больше не нужны сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справки о перенесенном COVID-19. Однако приезжающим из стран, где распространяются новые штаммы вируса, придется проходить карантин.