перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ЦБ рекомендовал кредитным организациям отказаться от выплаты дивидендов и бонусов 19:16
«Союзмультфильм» намерен выйти на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки 18:49
В музее-усадьбе «Ясная поляна» пройдет шестой театральный фестиваль «Тостой» 18:01
Роспотребнадзор введет дополнительные меры из‑за риска завоза чумы в страну 17:57
Что будет с вином в России? Поставки из каких стран остановились? Отвечает крупный импортер 17:43
Завершился фестиваль авторской музыки «Сам.Фест». Организаторы объявили победителей 17:41
Christian Wiediger/Unsplash
Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам 16:44
Канада и Дания урегулировали спор по острову Ганса. Он длился 49 лет 16:28
В Москве стартовали съемки сериала о советском серийном убийце. Вот первые кадры 16:22
В лесопарки Москвы выпустили более 30 краснокнижных зайцев 16:04
Канадская Kinross Gold продала российские активы за 340 млн долларов 15:33
David Rush/YouTube
Американец полчаса балансировал с бензопилой на лбу. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса 15:00
«Комитет против пыток»* после ликвидации продолжит работу под новым названием 14:45
Старейший музей Словении закрыл выставку из‑за предполагаемых подделок работ Шагала и Матисса 14:43
Петербуржцу, который назвал темнокожую девушку «обезьяной», грозит 15 суток или общественные работы 14:04
В России начали тестировать отечественную замену Tetra Pak 13:34
GSC Game World/YouTube
Отсылки к первой части и аномалия на АЭС во вступительном ролике S.T.A.L.K.E.R. 2 12:52
ВОЗ переименует оспу обезьян и ее штаммы. Нынешние названия сочли дискриминационными 11:49
Приморская сеть кафе «Еда и точка» будет добиваться смены названия преемника «Макдоналдса» 11:46
Новым главой департамента кинематографии Минкульта станет продюсер «Оттепели» 10:37

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:44

Германия возобновила выдачу всех типов виз россиянам, в том числе и туристических. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подать заявление о выдаче виз с любой целью поездки можно через сервисно-визовые центры VisaMetric. Записаться на собеседование нужно на сайте компании.

В дипмиссии подчеркнули, что из‑за высокого спроса при подаче заявлений и выдаче виз возможны задержки. Кроме того, в настоящее время оплата консульского сбора возможна только наличными в рублях либо по выпущенной в Германии кредитной карте.

С 1 июня Германия сняла все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Путешественникам больше не нужны сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справки о перенесенном COVID-19. Однако приезжающим из стран, где распространяются новые штаммы вируса, придется проходить карантин.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
детектив
Пропавшая
Джерард Батлер бросается на поиски пропавшей жены
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить