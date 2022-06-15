Петербуржцу, который назвал темнокожую девушку «обезьяной», грозит 15 суток или общественные работы

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Семён Гудошников
Сегодня в 14:04

Прокуратура нашла мужчину, который оскорбил в автобусе блогерку Стеллу Казияку. Об этом в фейсбуке* сообщила Александра Гармажапова, глава фонда «Свободная Бурятия», который предоставил Стелле юриста.

Имя обидчика девушки — Никита Устюжанин. Ему грозит административный арест в 15 суток или общественные работы.

«Я против самосуда, так что пусть теперь им занимается полиция. <…> Хочу сказать отдельное спасибо Александре. Вы очень мне помогли», — написала Казияка.

13 июня Устюжанин подсел к девушке со словами: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю!» Стелла отказала и пересела на другое сиденье, после чего мужчина подошел к ней вновь. Он сел рядом, назвал блогерку «чунга-чангой» и не давал встать с места.

Видео с инцидентом Казияка выложила в инстаграме*, пост набрал более 59 тыс. лайков и множество комментариев со словами поддержки. Журналисты нашли профиль мужчины в соцсетях. Судя по фотографиям, он был судим. Стелла решила написать заявление в полицию, сочтя, что ее обидчик может представлять опасность для общества.

* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.

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