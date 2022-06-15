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Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:05

С 15 июня американская компания Microsoft прекратила поддержку своего браузера Internet Explorer. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято из‑за его устаревания. В компании подчеркнули, что основные функции Internet Explorer перешли к запущенному в 2015 году Microsoft Edge. Он также может обеспечивать поддержку устаревших и современных веб-сайтов и приложений.

В Microsoft заявили, что в некоторых версиях Windows браузер Internet Explorer останется рабочим. Например, в версии Windows 10 LTSC.

О том, что IT-гигант откажется от основной поддержки браузера стало известно 26 июня 2021 года. Тогда компания говорила о том, что наибольший акцент в работе будет сделан на браузер Edge.

«Microsoft Edge является рекомендуемой заменой и включает в себя режим IE, который может быть полезен в определенных сценариях», — говорилось в списке устаревших приложений в Windows 11.

Internet Explorer впервые появился в 1995 году, став главным символом операционной системы от Microsoft. В то время браузер использовали в качестве основного 90% всех пользователей интернета. Последний релиз Internet Explorer состоялся 8 апреля 2014 года. Его пользовательский интерфейс был адаптирован таким образом, чтобы одинаково подходить в качестве программы для настольного компьютера и приложения для Windows 8.

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