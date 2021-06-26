В Windows 11 не встроят Interner Explorer

25 июня компания Microsoft объявила, что Internet Explorer не появится в новой операционной системе Windows 11. Его поддержка в онлайн-сервисах офиса Microsoft 365 и других приложениях закончится в августе 2021 года, а 15 июня 2022 компания полностью прекратит поддержку.

Вместо него Microsoft сделает акцент на браузер Edge. «Microsoft Edge является рекомендуемой заменой и включает в себя режим IE, который может быть полезен в определенных сценариях», — говорится в списке устаревших приложений в Windows 11.

В режиме IE Mode пользователи смогут открывать устаревшие веб-сайты и приложения, благодаря встроенному движку MSHTML, который использовался в Internet Explorer.

IE существует с 1995 года, в начале нулевых годов он являлся самым популярным браузером в мире. В то время его использовали в качестве основного 90% всех пользователей интернета. Последний релиз Internet Explorer состоялся 8 апреля 2014 года. Его пользовательский интерфейс был адаптирован таким образом, чтобы одинаково подходить в качестве программы для настольного компьютера и приложения для Windows 8.

24 июня Microsoft представила новую версию своей операционной системы — Windows 11. В ней кнопка «Пуск» переехала ближе к центру, появились новые окна, виджеты из Windows 7 и много чего еще. Окончательная версия операционной системы будет готова к концу 2021 года