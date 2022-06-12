Умер журналист и литератор Игорь Дудинский. Ему было 75 лет

В возрасте 75 лет умер журналист, художник, арт-дилер, отец режиссера Валерии Гай Германики Игорь Дудинский. Об этом в своих соцсетях сообщили Григорий Нехорошев и Олег Кашин.

В декабре 1965 года Дудинского сослали в Магадан за участие в демонстрации в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, а также исключили из МГУ. Вернувшись, он работал в газете «Говорит и показывает Москва», после начала перестройки — спецкором «Огонька» и «Советской культуры».

С 1995 по 2005 год работал в газете «Мегаполис-экспресс», затем — первым замом главного редактора «Московского корреспондента», закрывшегося в 2008 году.

В последние годы жизни Дудинский тяжело болел. В июне 2022 года его госпитализировали в московскую клинику с инфекционно-токсическим шоком.