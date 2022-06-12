перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Елизавета II стала вторым долгоправящим монархом в истории 14:59
Глава ДНР не видит оснований для помилования воевавших иностранцев, приговоренных к смертной казни 14:48
Умер журналист и литератор Игорь Дудинский. Ему было 75 лет 13:55
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили более заразный вариант «Омикрон»-штамма ВА.4 13:23
Путина поздравили с Днем России главы Северной Кореи, Беларуси, ДНР и ЛНР 12:59
Шьямалан объявил о завершении съемок фильма «Стук в хижине» 12:22
Ким Кэттролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда 11:52
Иностранные наемники в ДНР еще не получили перевод текста смертного приговора 9:41
Steven Abraham/Unsplash
В США отменили обязательное тестирование на коронавирус перед въездом в страну 9:04
Автора рэпа про ограбление банкоматов арестовали за ограбление банкомата Вчера в 20:50
Фанаты «Морбиуса», провалившегося в прокате дважды, требуют в третий раз запустить картину в прокат Вчера в 20:03
Путин разрешил не исполнять решения ЕСПЧ Вчера в 19:15
Завершились съемки сериала по The Last of Us Вчера в 18:31
Уничтожение стихограммы Пригова в Москве, новая роль Умы Турман и другие новости дня
Вчера в 17:32 дайджест
Сатирическое издание «Панорама» опубликовало новости из России 2034 года Вчера в 17:18
Гольфист Тайгер Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории Вчера в 16:26
Paramount перезапустит «Сонную лощину» Вчера в 15:58
Из соцсетей Slava Marlow
Slava Marlow выпустил последний трек в привычном для себя стиле Вчера в 15:41
Треть москвичей выступает за возвращение красного флага в качестве государственного Вчера в 15:06
Путин запретил работать в такси судимым за тяжкие преступления Вчера в 14:56

Елизавета II стала вторым долгоправящим монархом в истории

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:59

Королева Великобритании Елизавета II стала вторым по продолжительности царствования монархом в истории. Об этом сообщает ТАСС.

Елизавета II обошла в этом списке короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), который правил с 1927 по 2016 год — 70 лет и 126 дней.

Первую строку в списке самых долгоправящих монархов занимает французский король Людовик XIV (1638-1715), который находился на престоле 72 года и 110 дней. Таким образом, от абсолютного рекорда 96-летнюю королеву отделяют чуть менее двух лет.

В Великобритании 2022 год проходит под знаком платинового юбилея — 70-летия правления Елизаветы II. Эта дата масштабно отмечалась в стране со 2 по 5 июля. У Букингемского дворца выступили такие артисты, как Элтон Джон, Queen, Дайана Росс, Алиша Киз, Duran Duran, Род Стюарт, а также Лин-Мануэль Миранда и актеры различных бродвейских мюзиклов.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Елизавета II
Элтон Джон
Род Стюарт
Дайана Росс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить