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Медвежонок Паддингтон поздравил Елизавету II с платиновым юбилеем

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:43

Медвежонок Паддингтон пришел на чаепитие к королеве Елизавете II, чтобы поздравить ее с 70-летием правления. Ролик об этом появился на ютьюб-канале королевской семьи.

Видео начинается с того, что Паддингтон случайно допивает до конца только поданный горячий чайник. Тогда он любезно достает из шляпы свой любимый бутерброд с мармеладом, говоря: «Я всегда держу один на крайний случай». В ответ на это королева с ухмылкой отвечает: «Я тоже» и достает из своей сумочки такой же бутерброд.

Их чаепитие прерывается ревом толпы снаружи, которое означает, что масштабный концерт Platinum Party at the Palace у Букингемского дворца вот-вот начнется. Медвежонок, приподняв шляпу, поздравляет Елизавету II с юбилеем и благодарит ее за преданность народу Соединенного Королевства. Затем Паддингтон и королева начинают стучать чайными ложками в такт песне Queen «We Will Rock You» в исполнении барабанщиков Королевской морской пехоты.

В этот день, 4 июня, у Букингемского дворца выступили такие артисты, как Элтон Джон, Queen, Дайана Росс, Алиша Киз, Duran Duran, Род Стюарт, а также Лин-Мануэль Миранда и актеры различных бродвейских мюзиклов.

Медвежонок Паддингтон — вымышленный персонаж из книг Майкла Бонда. Дружелюбный медведь в старой шляпе и спортивным пальто с потрепанным чемоданом и любовью к мармеладу стал классическим персонажем английской детской литературы.

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