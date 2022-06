Медвежонок Паддингтон поздравил Елизавету II с платиновым юбилеем

Медвежонок Паддингтон пришел на чаепитие к королеве Елизавете II, чтобы поздравить ее с 70-летием правления. Ролик об этом появился на ютьюб-канале королевской семьи.

Видео начинается с того, что Паддингтон случайно допивает до конца только поданный горячий чайник. Тогда он любезно достает из шляпы свой любимый бутерброд с мармеладом, говоря: «Я всегда держу один на крайний случай». В ответ на это королева с ухмылкой отвечает: «Я тоже» и достает из своей сумочки такой же бутерброд.

Их чаепитие прерывается ревом толпы снаружи, которое означает, что масштабный концерт Platinum Party at the Palace у Букингемского дворца вот-вот начнется. Медвежонок, приподняв шляпу, поздравляет Елизавету II с юбилеем и благодарит ее за преданность народу Соединенного Королевства. Затем Паддингтон и королева начинают стучать чайными ложками в такт песне Queen «We Will Rock You» в исполнении барабанщиков Королевской морской пехоты.