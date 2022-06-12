перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ким Кэттролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда 11:52
Иностранные наемники в ДНР еще не получили перевод текста смертного приговора 9:41
Steven Abraham/Unsplash
В США отменили обязательное тестирование на коронавирус перед въездом в страну 9:04
Автора рэпа про ограбление банкоматов арестовали за ограбление банкомата Вчера в 20:50
Фанаты «Морбиуса», провалившегося в прокате дважды, требуют в третий раз запустить картину в прокат Вчера в 20:03
Путин разрешил не исполнять решения ЕСПЧ Вчера в 19:15
Завершились съемки сериала по The Last of Us Вчера в 18:31
Уничтожение стихограммы Пригова в Москве, новая роль Умы Турман и другие новости дня
Вчера в 17:32 дайджест
Сатирическое издание «Панорама» опубликовало новости из России 2034 года Вчера в 17:18
Гольфист Тайгер Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории Вчера в 16:26
Paramount перезапустит «Сонную лощину» Вчера в 15:58
Из соцсетей Slava Marlow
Slava Marlow выпустил последний трек в привычном для себя стиле Вчера в 15:41
Треть москвичей выступает за возвращение красного флага в качестве государственного Вчера в 15:06
Путин запретил работать в такси судимым за тяжкие преступления Вчера в 14:56
В Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта Вчера в 14:03
Опыт Чечни в воспитании детей распространят на другие российские регионы Вчера в 14:01
Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
«Нет пути домой» выйдет в повторный прокат в США и Канаде. В этой версии фильма будет больше сцен Вчера в 12:57
В московском Беляево уничтожили мурал со стихограммой «АЯ» Дмитрия Пригова Вчера в 12:56
Росавиация вновь продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России Вчера в 11:59
Legendary выкупила права на экранизацию игры Duke Nukem Вчера в 10:57

Иностранные наемники в ДНР еще не получили перевод текста смертного приговора

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:41

Два гражданина Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также один марокканец Саадун Брагим, приговоренные судом в ДНР к смертной казни, еще не получили перевод текста решения суда на их языки. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мой подзащитный не получил приговор. Когда получит, ему нужно будет определиться, с чем он не согласен. На это у него будет 30 суток со дня получения приговора, который еще не переведен на английский язык», — рассказал адвокат одного из британцев Павел Косован.

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики приговорил троих иностранных наемников к расстрелу.

8 июня Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Эйден Аслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Кроме того, следствие установило, что наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по захвату власти в ДНР.

Осужденные могут обжаловать решение суда ДНР и просить о помиловании. Если глава республики их помилует, смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить