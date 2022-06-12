Иностранные наемники в ДНР еще не получили перевод текста смертного приговора

Два гражданина Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также один марокканец Саадун Брагим, приговоренные судом в ДНР к смертной казни, еще не получили перевод текста решения суда на их языки. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мой подзащитный не получил приговор. Когда получит, ему нужно будет определиться, с чем он не согласен. На это у него будет 30 суток со дня получения приговора, который еще не переведен на английский язык», — рассказал адвокат одного из британцев Павел Косован.

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики приговорил троих иностранных наемников к расстрелу.

8 июня Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Эйден Аслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Кроме того, следствие установило, что наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по захвату власти в ДНР.

Осужденные могут обжаловать решение суда ДНР и просить о помиловании. Если глава республики их помилует, смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии.