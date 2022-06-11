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Автора рэпа про ограбление банкоматов арестовали за ограбление банкомата

Семён Гудошников
Сегодня в 20:50

Жителя Техаса, который читал рэп про кражи из банкоматов, арестовали за ограбление банкомата в Теннеси. Об этом пишет New York Post.

30-летний Ладесион Райли стал одним из четырех фигурантов дела. По данным полиции, злоумышленники проникли в отделение Bank of America, подошли сзади к человеку, обслуживающему банкоматы, сказали ему «не делать глупостей и отдать деньги». Затем мужчины забрали украденное и попытались скрыться на автомобилях.

Одна из машин, использованных для грабежа, была арендована в каршеринговом сервисе Hetz. Это помогло полицейским вычислить злоумышленников.

В апреле Ладесион Райли под псевдонимом 213 Jugg god выложил на ютьюбе клип на песню «Make It Home». В нем рэпер читает о том, как грабит банки в разных штатах, возит в машине тысячи долларов и молится, чтобы полиция его не выследила.

Ранее автора эссе «Как убить своего мужа» признали виновной в убийстве мужа.

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