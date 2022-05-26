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Суд признал виновным в убийстве мужа автора эссе «Как убить своего мужа»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:11

Суд присяжных округа Малтнома, штат Орегон, признал виновным в убийстве мужа писательницу Нэнси Крэмптон-Брофи, сообщает Daily Beast. Окончательный приговор будет вынесен 13 июня. 71-летней Крэмптон-Брофи грозит срок от 25 лет до пожизненного.

Разбирательство длилось пять недель, 12 присяжных принимали решение в течение 24 часов. Они признали писательницу виновной единогласно. По версии следствия, женщина убила своего мужа ради нескольких выплат по страховке общей суммой в 1,5 млн долларов.

Крэмптон-Брофи известна в первую очередь благодаря роману «Неправильный муж» и онлайн-эссе «Как убить своего мужа», которое она опубликовала в 2011 году. В нем писательница дает ироничные советы, как избавиться от супруга и при этом не попасть в список подозреваемых.

«Я провожу много времени, думая об убийстве и, следовательно, полицейских процедурах. Если убийство может сделать меня свободной, я точно не хочу провести время в тюрьме. И позвольте мне сказать четко для протокола: я не люблю комбинезоны, а оранжевый — не мой цвет», — говорится в эссе.

Мужем писательницы был шеф-повар и преподаватель Орегонского кулинарного института Дэниел Брофи. Он погиб в 2018 году от двух пулевых ранений в вузе, где преподавал. В первые часы после стрельбы детективы приняли супругу Брофи за скорбящую вдову, а не убийцу, однако со временем стали появляться улики, что за преступлением стоит именно она.

В руках полиции оказались записи уличных камер, на которых Крэмптон-Брофи едет на машине к месту преступления и обратно как раз в тот промежуток времени, когда был застрелен ее муж. Сама женщина утверждала, что была в это время дома.

На своем компьютере писательница изучала неотслеживаемое оружие и узнавала, как купить пистолет на оружейной выставке. Данные с мобильного телефона указывают, что она посещала стрельбище, куда можно ходить без проверок и регистрации.

Во время судебного процесса Крэмптон-Брофи отрицала свою вину. Она говорила, что была влюблена в супруга и не стала бы его убивать. По ее словам, у пары были проблемы с ипотекой, но вскоре должны были поступить выплаты, которые бы решили этот вопрос.

Интерес к неотслеживаемому оружию писательница объяснила исследовательским интересом, а само оружие — целями самообороны. Что касается кадров с уличных камер, обвиняемая заявила, что просто не может вспомнить, как вела машину тем утром. Все аргументы Крэмптон-Брофи присяжные сочли неубедительными.

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