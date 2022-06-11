Опыт Чечни в воспитании детей распространят на другие российские регионы

Опыт Чечни в воспитании детей планируется распространить на другие регионы России. Об этом заявила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, в Чечене потрясающие показатели: «нет детских домов, нет алкоголь- и наркозависимых детей, нет детей, которые совершили правонарушения», с семьями, оказавшимися в трудной ситуации, «проводятся беседы с приглашением представителей духовенства».

«Нам очень важно, чтобы, понимая, конечно, специфику региона, традиционные ценности, культуру, принципы, которые используются, мы могли адаптировать их для работы в других регионах», — цитирует слова омбудсмена ТАСС.

Рамзан Кадыров отметил, что и в Чечне есть разведенные семьи, но власти республики ведут работу по их воссоединению. С 2017 года, по его словам, примирились более 2 тыс. семей, это позволило 5 тыс. детей воссоединиться с обоими родителями.

Ранее Львова-Белова одобрила участие несовершеннолетних в флешмобах с буквой Z. По ее словам, если дети осознанно желают поддержать военных, то это заслуживает уважения. При этом жалоб от законных представителей детей на принуждение участвовать в таких флешмобах к омбудсмену не поступало, утверждает она.