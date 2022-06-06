Детский омбудсмен одобрила участие несовершеннолетних в флешмобах с буквой Z

Если участие детей во флешмобах в поддержку «спецоперации» на Украине осознанно и связано с желанием поддержать военных, то оно заслуживает уважения. Об этом заявила РБК уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

«Если акции основаны на патриотических чувствах, и дети хотят поддержать, то почему бы и нет? Есть же акции „Письмо солдату“, когда школьники сами пишут письма. <…> Если участие во флешмобах осознано — ребенок полон чувств и хочет поддержать каким‑то образом наших военных, детей, которые там находятся на тех территориях, — то это, конечно, заслуживает уважения у меня как мамы прежде всего», — сказала она.

По словам Львовой-Беловой, во время встреч с детьми и подростками она сталкивается с желанием несовершеннолетних поддержать российских военных, они говорят, что хотят поехать на Донбасс и спрашивают, как могут помочь.

Омбудсмен утверждает, что в аппарат детского уполномоченного не поступало жалоб от законных представителей детей на принуждение участвовать в таких флешмобах. «Если есть какое‑то принуждение — эти факты нужно устанавливать и этого не допускать», — отметила она.

В марте казанский хоспис выстроил в виде буквы Z несовершеннолетних пациентов, их родителей и персонал. Аналогичная акция прошла в детском саду № 11 в Уссурийске и ряде других российских учебных заведений.