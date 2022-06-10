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Глава Роскосмоса: увлечение «электронным прогрессом» поставит западную цивилизацию на колени

Семён Гудошников
Сегодня в 17:48

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал «электрический и электронный» прогресс. В своем телеграм-канале он написал, что все большее использование «электронных примочек» сделает инфраструктуру и личную безопасность людей более ранимой и незащищенной.

«В ближайшие 15 лет ведущие космические державы под разным предлогом выведут в космос средства радиоэлектронной борьбы колоссальной мощности, способные „выключить одним щелчком“ целые орбитальные группировки, а также мегаполисы на Земле. То же касается и напичканных электроникой современных транспортных средств, незащищенных как к воздействию внешних электромагнитных излучений, так и к кибератакам, способным полностью перехватить управление автомобилем, самолетом или поездом», — заявил Рогозин.

По его мнению, технологическая «дикость» отдельных государств во время подобных «электронных мегаконфликтов» станет их уникальным преимуществом. Исходя из этого, глава Роскосмоса выступает против отказа от двигателей внутреннего сгорания, по крайней мере, в области обороны и безопасности.

«Я, конечно, не против прогресса. Я просто уже взрослый и опытный человек и знаю нравы человеческие, особенно по ту сторону государственной границы. Потому просто предупреждаю о том, что увлечение „электрическим и электронным прогрессом“ поставит западную цивилизацию на колени», — заключил он.

После начала российской «военной операции» на Украине Роскосмос заявил, что ставит на первый план «выполнение задачи по обеспечению безопасности государства». Логотип корпорации сменился на красную звезду, а ее глава Дмитрий Рогозин сделал несколько воинственных заявлений. 19 мая, к примеру, он сказал, что ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который не понравится России.

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