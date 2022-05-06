На Илью Азара составили протокол по статье о дискредитации российской армии

На журналиста «Новой газеты» Илью Азара составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Карточка дела появилась на сайте Хамовнического суда.

В своем телеграм-канале Азар написал, что в прокуратуре ему сообщили, что поводом стал его пост в Facebook*. Какой именно — неизвестно.

Илья Азар уточнил, что протокол составлен по второй части статьи 20.3.3 КоАП. По ней журналисту может грозить штраф в размере до 100 тыс. рублей.

В комментарии РБК он сказал, что планирует обжаловать протокол.

«В России введена военная цензура, и самых честных, неравнодушных людей, которые не могут молча смотреть, как гибнут мирные люди, дети, женщины, кидают в тюрьмы всего лишь за высказанную ими пацифистскую позицию или возмущение происходящим вот уже третий месяц на Украине», — заявил Илья Азар.

* Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.