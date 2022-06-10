Минэкономразвития отказалось исключать H&M и Zara из списка системообразующих предприятий

Министерство экономического развития отказалось исключать Zara и H&M, а также другие иностранные компании, которые заморозили деятельность в России, из списка системообразующих предприятий. Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве сообщили, что такой шаг был бы преждевременным, так как эти организации обеспечивают занятость и продолжают выплачивать зарплаты.

Впервые о том, что Минпромторг предложил исключить российские подразделения H&M, Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и другие бренды), Adidas и польского холдинга LPP (Reserved, Cropp и ряд других марок) из перечня системообразующих, 13 мая сообщил «Интерфакс».

7 июня министерство подтвердило свое предложение. В 2020 году Минпромторг утвердил обновленный список системообразующих предприятий, куда вошла и Zara. Главными критериями для включения в этот перечень были оборот без НДС не менее 15 млрд рублей и налоги не менее 1,8 млрд рублей.