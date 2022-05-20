Магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay в России откроются под новыми вывесками

Магазины брендов Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, принадлежавшие польскому ретейлеру LPP, будут открыты под новыми названиями после продажи неназванному объединению китайских компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Reserved получит вывеску Re, Mohito — M, Sinsay — «Син». Кроме новых названий они получат новые логотипы. Агентство передает, что магазины будут открыты в ближайшие выходные дни, 21–22 мая.

В первую очередь откроются точки в тех торговых центрах, с которыми были достигнуты приемлемые арендные условия в период, когда работа магазинов была заморожена.

28 апреля LPP сообщила, что продает российское подразделение китайскому консорциуму. Покупатель не получает права на использование торговых марок LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.

В конце марта польский холдинг закрыл все свои магазины в России. Также компания полностью остановила доставку продукции своих марок в Россию, прекратила онлайн-продажи и прекратила инвестиции в развитие на территории страны.

В России работали более 300 магазинов под принадлежащими LPP брендами. Всего в мире функционируют порядка 2000 торговых точек компании. Выручка LPP в 2021/2022 финансовом году составила 14 млрд польских злотых (около 264 млрд рублей на дату публикации отчета).