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Фильм «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана выйдет в повторный прокат в России

Денис Ламехов
Сегодня в 12:41

23 июня кинокомпания «Иноекино» выпустит ленту Ингмара Бергмана «Фанни и Александр» в повторный прокат в России. Сообщение об этом появилось в официальной группе кинопрокатчика во «ВКонтакте».

Предпрокатные показы запланированы на 17 июня в петербургской «Авроре» и 20 июня одновременно в 28 кинотеатрах «Объединенной киносети» в российских городах.

22 июня в Ростове-на-Дону и Хабаровске, а также 23 июня в Казани пройдут специальные сеансы с приглашенными спикерами.

Демонстрироваться будет трехчасовая кинотеатральная версия — ее, в отличие от сокращенного телевизионного варианта, автор называл основной. Фильм будет показан на шведском языке с русскими субтитрами.

«Фанни и Александр» — последняя большая работа Ингмара Бергмана. Действие разворачивается в Швеции начала XX века. В центре сюжета — история большого семейства Экдаль, рассказанная от лица десятилетнего Александра. Личность мальчика — автопортрет самого режиссера.

Темы, которые осмысляет Бергман в рамках картины — классические для него: семейные отношения, религия, память. Автор ленты рассказывал, что на ее создание повлияли немецкий романтик, сказочник Эрнст Теодор Амадей Гофман и британский романист Чарльз Диккенс.

«Фильм-роман, фильм-сказка, фильм-воспоминание, „Фанни и Александр“ — самый простой и самый личный фильм Бергмана, который он называл „итогом своей жизни кинорежиссера“», — писала «Афиша» о произведении Бергмана в 2012 году.

Подробности о прокате — на сайте компании «Иноекино».

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