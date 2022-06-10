Фильм «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана выйдет в повторный прокат в России

23 июня кинокомпания «Иноекино» выпустит ленту Ингмара Бергмана «Фанни и Александр» в повторный прокат в России. Сообщение об этом появилось в официальной группе кинопрокатчика во «ВКонтакте».

Предпрокатные показы запланированы на 17 июня в петербургской «Авроре» и 20 июня одновременно в 28 кинотеатрах «Объединенной киносети» в российских городах.

22 июня в Ростове-на-Дону и Хабаровске, а также 23 июня в Казани пройдут специальные сеансы с приглашенными спикерами.

Демонстрироваться будет трехчасовая кинотеатральная версия — ее, в отличие от сокращенного телевизионного варианта, автор называл основной. Фильм будет показан на шведском языке с русскими субтитрами.