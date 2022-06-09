21 и 22 июня Большой театр представит премьеру балетной программы «Postscript 2.0». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В рамках Postcript 2.0 будет впервые показан балет «Initium (Начало)» молодого хореографа Константина Кейхеля. В театре сообщили, что он был поставлен специально для танцора Ильдара Гайнутдинова. Дизайн костюмов для «Начала» создал российский дизайнер Игорь Чапурин.

Второй премьерой станет «Соната-фантазия» Юрия Посохова, который воссоздаст уже поставленную им ранее хореографию, но теперь в новой трактовке — для прим и премьеров Большого театра на музыку Александра Скрябина в исполнении пианиста Андрея Коробейникова.

Также в программу войдут постановки «Фавн» бельгийца Сиди Ларби Шеркауи и «Postscript» дуэта хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон. Эти работы были показаны в первой части проекта в мае 2021 года. Она была номинирована на премию «Золотая маска».

Адрес: Москва, Большая Дмитровка, 4/2. Подробности программы — на сайте Большого театра.