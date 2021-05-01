Рассказываем, какие спектакли стоит увидеть в мае в Москве и Петербурге.

Москва «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» в Мастерской Фоменко 1, 8 и 14 мая, 19.00

© Мастерская Петра Фоменко

Свой первый спектакль в Мастерской Фоменко Дмитрий Крымов неспроста назвал «генеральной репетицией». В опере Моцарта ему важно раскрыть не сюжетные перипетии, а сам механизм создания спектакля. Потому главный герой постановки — режиссер, для которого поиски общего языка с разномастным театральным людом едва ли не более значимы, чем работа с артистами.

«Василисса» в РАМТе 1 и 15 мая

© РАМТ

Филипп Гуревич выпустил спектакль о взрослении в жанре роуд-муви по мотивам русского фольклора. В его основе — пьеса молодого драматурга Марии Малухиной о кентавре-подростке Василиссе, затерянной между двумя мирами — лесным и человеческим. Путешествие героини во взрослость сопровождается страхами, предательством, столкновением с неоднозначностью добра и зла, первой любовью и непростым выбором между родительской семьей и собственным даром.

«Школа жен» в Театре Маяковского 1 и 15 мая, 18.00; 28 мая, 19.00

© Московский академический театр им. Маяковского

В одной из самых известных комедий Мольера Миндаугас Карбаускис рассмотрел историю о неожиданных результатах неукоснительного подчинения правилам. Зиновий Марголин и Мария Данилова поместили спектакль в стильный мир всех оттенков серого, а Дмитрий Быков подготовил острый и современный поэтический перевод.

«Соседи/Суседзi» в «Театр.doc» 1 и 19 мая, 20.00; 30 мая, 16.00

Герои спектакля — врач, студентка, вернувшийся на родину эмигрант, продюсер, актриса, приемщица грузов на Минском вокзале. Все они так или иначе пострадали от действий силовиков после выборов в Беларуси. Реальные монологи передаются в технике headphone verbatim: актер в наушниках в реальном времени слышит голос своего героя и воспроизводит на сцене его речь.

«Петя, волк и Володя-музыкант» в РАМТе 5 мая, 19.00

Репетиция спектакля © РАМТ

Егор Перегудов вместе с ансамблем Петра Айду выпускает экспериментальную музыкальную премьеру к 85-летию исполнения симфонической сказки «Петя и волк» на сцене РАМТа. В новом спектакле либретто Прокофьева объединено с «Володей-музыкантом» Леонида Половинкина. Так постановщики намереваются заново открыть наследие советского авангарда и научить детей воспринимать симфоническую музыку.

Билеты РАМТ

«В окопах Сталинграда» в МХТ им. Чехова 5, 6 и 22 мая в 19.00 Сергей Женовач обратился к книге Виктора Некрасова, чтобы, внимательно вглядевшись в обычных людей, из которых во фронтовом аду выплавляются сверхлюди, рассказать честную историю Отечественной войны.

«Общага на крови» в Театральном центре «На Страстном» 11 и 12 мая, 19.00

© «Невидимый театр»

«Невидимый театр» Семена Серзина выпускает первый проект большой формы для двух столиц. Сначала постановку по дебютному роману Алексея Иванова про бурную жизнь уральского студенческого общежития увидят московские зрители, но театр обещает уже скоро запустить параллельный прокат в Петербурге.

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«Таня-Таня» в МТЮЗе 12 мая, 19.00

© МТЮЗ

Саша Толстошева умеет ставить очень чуткие, нежные и печальные спектакли о женской судьбе. За кружевом занавесок, шелестом платьев, иронией слов её героини прячут гнетущую боль и одиночество. Так, в мнимой лёгкости и бесконечных разговорах ни о чём, маются, требуют любви и ищут смысл жизни прекрасные потерянные люди из пьесы Ольги Мухиной

«Так и не написанная история» в Детском театре теней 13 мая, 19.00

© Московский детский театр теней

К 200-летию Достоевского выходит теневой спектакль по рассказам «Елка и свадьба» и «Мальчик у Христа на елке». Режиссер Лариса Волкова и художник Виктор Платонов не пересказывают известные сюжеты, но через них говорят о сострадании и милосердии, любви и силе духа. В спектакле использованы традиционные теневые куклы и видеопроекции с историческими панорамами Петербурга, черновиками и рисунками писателя.

«Мерцание» в Центре имени Мейерхольда 19 и 20 мая, 19.00

© Центр имени Мейерхольда

Спектакль-подкаст «Июльансамбля» и Александра Андрияшкина задумывался как разговор о смерти, но стал отражением современного бытия — полного мерцающих смыслов, незавершенных действий, оборванных диалогов и стремления все объяснить. Зрители приглашаются к соучастию: побеседовать перед микрофоном, построить башню, выполнить тренинги — собрать собственный спектакль. У вас есть претензии?

«Покровские ворота» в Театре на Бронной 19, 20, 21, 24 и 31 мая, 19.00

© Театр на Бронной

Константин Богомолов обратился к пьесе Леонида Зорина, с которой в 1974 году на сцене Театра на Бронной дебютировал Михаил Козаков. Новый спектакль заявлен как посвящение ушедшему 10 лет назад артисту. Будет ли версия одного из главных театральных провокаторов полна ностальгии или зрителей ждет новый вызов, узнаем в конце мая.

«Левша» в Театре Наций 21, 22, 23, 24 мая, 19.00 Для исследования феномена русской хтони Максим Диденко попросил Валерия Печейкина написать инсценировку повести Лескова. В получившемся «борще» (так определяет жанр сам режиссер) у подножия горы землицы русской, насыпанной Марией Трегубовой, смешались императоры Александр I и Николай I, казак Платов, Сталин и Ленин, чета Горбачевых, Левша и блоха, темнокожая женщина и музыканты — лишь бы понять, что за «подземная иррациональная сила» на протяжении всей истории управляла жизнью России.

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«Postscript» в Большом театре 25 и 26 мая, 19.00

© Sasha Gusov/MuzArts

Вечер современной хореографии будет посвящен приме Большого театра Ольги Смирновой и объединит четыре самостоятельных постановки: «Фавн» Сиди Ларби Шеркауи, «Postscript» Соль Леон и Пола Лайтфута, а также российские премьеры — «Воспоминание о дорогом месте» Алексея Ратманского и «Mcgregor + Mugler» Уэйна МакГрегора и художника Манфреда Тьерри Мюглера. Музыка — Клода Дебюсси и Нитина Соуни, Филипа Гласса, Петра Чайковского, Холли Херндон и Нильса Фрама.

«Бесы» и «Бесы. Ночь» в Боярских палатах 25 и 27 мая, 20.00; 26 мая, 21.00 («Бесы»), 28 мая в 18.00 и 21.00 («Бесы. Ночь»)

© «Мастерская Дмитрия Брусникина»

«Мастерская Брусникина» меняет старых «бесов» на новых. Сразу после прощальных показов оригинального променад-спектакля зрителей ждет новое переосмысление романа Достоевского. Для премьерной постановки артисты Петр Скворцов и Алексей Мартынов написали инсценировку глав «Ночь» и «Ночь (продолжение)», которые, по замыслу режиссера Михаила Мокеева, станут зачином театрального сериала «Бесы».

«Ненапрасная юность» в «Мобильном художественном театре» любой день, любое время К 65-летию «Современника» в приложении МХТ вышел аудиоспектакль, посвященный Олегу Ефремову, Галине Волчек, Олегу Табакову, Евгению Евстигнееву, Игорю Кваше, Лилии Толмачевой и Виктору Сергачеву. Маршрут прогулки ведет по центральным улицам столицы, на которых в эпоху оттепели семь студентов Школы-студии МХАТ задумали создать свой театр, свободный от диктатуры и иерархии.

Билеты Современник

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Петербург

«Профсоюз работников ада» «Pop-up театра» любой день с 19.00 до 21.00

© Pop-up театр

В «барных» аудиоспектаклях Семен Александровский приглашает зрителей насладиться вкусом качественного алкоголя и остроумной беседы. Недавний «Профсоюз работников ада» — это 4 бара, 4 напитка и увлекательный разговор, где смешались исторические факты, откровения и домыслы. Настоятельно рекомендуется любителям выпить в отличной компании.

Подробности по теме Семен Александровский: «Если вы позвали художника, то дайте денег, отойдите и смотрите» Семен Александровский: «Если вы позвали художника, то дайте денег, отойдите и смотрите»

«Ничего этого не будет» в БДТ 6 мая в 19.00

© Стас Левшин

Режиссер и писатель Роман Михайлов ставит на Второй сцене БДТ спектакль по собственному тексту о замкнутом человеке, решившем пожить в деревне «нормальной жизнью». Но спокойствия не будет, как и линейного повествования: действие расслаивается на множество смысловых уровней, театр вплетает в себя кино, а вокруг героя закручивается хоровод идей и ощущений, погружающий в медитативную рефлексию с глубинными размышлениями о природе мира.

«Кабала святош (Мольер)» в Театре на Фонтанке 14 мая

Репетиция спектакля © Молодежный театр на Фонтанке

К 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова Семен Спивак ставит пьесу, в которой советский драматург обратился к финалу жизни знаменитого французского комедиографа, найдя трагические параллели между его и своей судьбами. Спектакль завершает «булгаковский триптих» Спивака, начатый «Днями Турбиных» и продолженный «Дон Кихотом».

«Кентервильское привидение» в Karlsson Haus 15 и 22 мая, 13.00, 15.30 и 18.00

© Karlsson Haus

В спектакле Дениса Полевикова дети становятся участниками спектакля — путешествия по древнему замку Кентервилей. Эмиль Капелюш поместил действие в пространство многогранника, грани которого постепенно раздвигаются, впуская маленьких гостей все глубже в театральный мир.

Билеты Karlsson Haus

Из Петербурга в Москву «Как хорошо мы плохо жили» в Community Stage 2 мая, 19.00

© «Невидимый театр»

«Невидимый театр» привозит в Москву спектакль по стихам и дневникам екатеринбургского поэта Бориса Рыжего. Уличный «квартирник» пройдет на веранде Community Stage — в постановке Семена Серзина принципиально важно передать атмосферу двора, где молодежь 90-х встречалась, вела разговоры и пела песни под гитару. Так, окруженный теплом и ностальгией, зритель соприкоснется с историей потерянного поколения и времени больших надежд.

«Товарищ Кисляков» в ЦИМе 10 мая, 19.00

© Владимир Постнов

В постановке Андрея Калинина разворачивается жестокая внутренняя драма человека, пытающегося через компромиссы и соглашательство влиться в коллектив, где все беспрестанно меняют роли и обличия. Сатирический роман советского писателя Пантелеймона Романова о метаморфозах интеллигента Кислякова, приспосабливающегося к порядкам Москвы конца 1920-х, на сцене поставлен впервые.

«Вертинский. Русский Пьеро» в Доме-музее Ермоловой 12 мая, 19.00

© Александринский театр

Николай Мартон привезет в Москву спектакль-концерт из музыкальных новелл, песен и стихотворений Александра Вертинского. Ретроспектива выступлений Русского Пьеро в режиссуре Антона Оконешникова провоцирует на размышления о судьбе ироничного и талантливого артиста, вложившего в свои тексты подлинную трагедию ушедшего века.

«Нана» в ЦИМе 13 мая, 19.00

© Александринский театр

Андрий Жолдак сохраняет сюжетную логику романа Золя о французской куртизанке, делая героиню марионеткой, подчиняющейся чужим нарративам. Спектакль Александринского театра полон откровенных сцен, за которыми все отчаяннее просвечивается безграничное одиночество героини, неизбежно шагающей навстречу собственной гибели.

«Честная женщина» в ЦИМе 15 мая, 19.00

© Владимир Постнов