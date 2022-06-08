Gorillaz анонсировали новый сингл «Cracker Island». Возможно, на нем появится Thundercat

В коротком ролике показали 2-D, Мердока Никкалса, Нудла и Рассела Хоббса. Когда выйдет трек, пока неизвестно, но ссылка на предварительное скачивание уже есть .

Британская группа Gorillaz анонсировала новый сингл «Cracker Island». В ее ютьюб-канале появился десятисекундный ролик с виртуальными участниками коллектива и отрывком из песни.

Впервые трек прозвучал вживую во время мирового тура Gorillaz. Тогда к группе присоединился американский бас-гитарист и певец Thundercat, но участвовал ли он в записи сингла — неизвестно.

В августе прошлого года Gorillaz неожиданно (то есть без анонса) представили новый EP «Meanwhile». В мини-альбом попало три трека, каждый из которых записан при участии приглашенного музыканта.