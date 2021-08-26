​Gorillaz неожиданно выпустили мини-альбом «Meanwhile» в честь карнавала в Ноттинг-Хилле

В мини-альбом попало три трека, каждый из которых записан при участии приглашенного музыканта. Джелани Блэкман и Баррингтон Леви поучаствовали в записи «Meanwhile», Эй-Джей Трейси подключился в «Jimmy Jimmy», а Аликаи Харли — в «Déjà Vu».

Британская группа ​Gorillaz без анонса представила новый EP «Meanwhile». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Gorillaz выпустили пластинку в честь знаменитого карнавала в Ноттинг-Хилле — одном из районов Лондона. Он должен был состояться с 28 по 29 августа, но был отменен из‑за коронавирусных ограничений.

К открывающему треку на ютьюб-канале группы вышел ролик. В нем можно увидеть архивные кадры с карнавала.