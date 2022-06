Post Malone добавил в треклист «Twelve Carat Toothache» две новые песни

«Twelve Carat Toothache» увидел свет 3 июня, это четвертая большая студийная работа Post Malone. Среди приглашенных артистов — The Weeknd, инди-группа Fleet Foxes, Doja Cat и The Kid Laroi.

Продюсерами альбома выступили Луи Белл, Брайан Ли (Пост уже работал с ними над предыдущими записями) и сам автор пластинки. Одна из главных тем полноформатника — двойственность. Ее можно заметить и в ряде названий треков. Пример тому — композиции «I Like You (A Happier Song)» и «I Cannot Be (A Sadder Song)».

До «Twelve Carat Toothache» музыкант выпустил пластинки «Stoney» (2016), «Beerbongs & Bentleys» (2018) и «Hollywood’s Bleeding» (2019).