Польша предложила отключить от SWIFT все российские банки

Польские власти предлагают распространить новые ограничения Евросоюза на все российские банки, рассказал министр иностранных дел страны Збигнев Рау. Его слова передает РБК.

«Мы должны начать работу над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT», — заявил глава польского МИД.

Он назвал шестой пакет санкций ЕС «важным шагом на пути к обеспечению независимости Европы от российских энергоресурсов», однако заявил, что эти ограничения недостаточны.

Ранее Евросоюз отключил от международной системы передачи информации SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В рамках шестого пакета в санкционный список попали Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития и реконструкции.

Кроме того, шестой пакет включил в себя запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России. Трубопроводные поставки нефти в страны Европейского союза, которые «из‑за географического положения продолжают зависеть от российской нефти», прекращены не будут.