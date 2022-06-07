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Управляющая магазинами Nike компания намерена сократить число точек, но остаться на российском рынке

Денис Ламехов
Сегодня в 21:17

Глава холдинга Inventive Retail Group (представляет на российском рынке бренды Apple, LEGO, Samsung, Nike, The North Face, Street Beat и другие) Тихон Смыков высказался о планах компании на работу в России. Его слова передает ТАСС.

Согласно заявлению Смыкова, IRG значительно сократит число розничных точек (сейчас их порядка 450 в 35 городах страны) и масштаб операций. «Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — добавил он. Руководитель компании не уточнил, магазины каких брендов продолжат работу.

Важно, чтобы переключение на схему параллельного импорта не привело к «тотальной деградации» качества продукции, отметил он. При этом ТАСС не сообщает, переключится ли сама Inventive Retail Group на параллельный импорт, или же Смыков высказался о ситуации на рынке в целом.

Inventive Retail Group была основана в 2005 году, совместный бизнес с Nike начала в 2012-м. В конце мая 2022 года «Ведомости» сообщали, что 9 магазинов американской марки под управлением холдинга из 37 прекратили работу — Nike не продлил франчайзинговое соглашение.

«По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — рассказывал Смыков. В 2020 году (последние доступные данные) выручка группы составила 86 млрд рублей.

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