Управляющая магазинами Nike компания намерена сократить число точек, но остаться на российском рынке

Глава холдинга Inventive Retail Group (представляет на российском рынке бренды Apple, LEGO, Samsung, Nike, The North Face, Street Beat и другие) Тихон Смыков высказался о планах компании на работу в России. Его слова передает ТАСС.

Согласно заявлению Смыкова, IRG значительно сократит число розничных точек (сейчас их порядка 450 в 35 городах страны) и масштаб операций. «Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — добавил он. Руководитель компании не уточнил, магазины каких брендов продолжат работу.

Важно, чтобы переключение на схему параллельного импорта не привело к «тотальной деградации» качества продукции, отметил он. При этом ТАСС не сообщает, переключится ли сама Inventive Retail Group на параллельный импорт, или же Смыков высказался о ситуации на рынке в целом.

Inventive Retail Group была основана в 2005 году, совместный бизнес с Nike начала в 2012-м. В конце мая 2022 года «Ведомости» сообщали, что 9 магазинов американской марки под управлением холдинга из 37 прекратили работу — Nike не продлил франчайзинговое соглашение.

«По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — рассказывал Смыков. В 2020 году (последние доступные данные) выручка группы составила 86 млрд рублей.