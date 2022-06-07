«Лукойл» переименует купленную сеть заправок Shell в Teboil

Российская нефтяная компания «Лукойл» после покупки бизнеса Shell в России переименует сеть заправок. Она получит название Teboil, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Бренд Teboil принадлежит «Лукойлу» с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу.

Для АЗС Teboil разработают новые брендированные виды инновационного топлива и собственную программу лояльности. Завод смазочных материалов в Тверской области, который «Лукойл» также получил в рамках сделки, будет выпускать продукцию под этим же брендом.

Сеть заправок Shell останется отдельной дочерней компанией. Во главе команды Teboil в России — бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов.

«Мы рады возможности сохранить доверие клиентов сети АЗС и продолжить развитие под новым брендом Teboil с учетом высоких стандартов сервиса. У „Лукойла“ самые технологичные в России нефтеперерабатывающие заводы, инновационная и высококачественная продукция, что открывает новые возможности для развития», — заявил Маслов.

В начале марта Shell объявила о своем уходе из России. Компания заявила о закрытии всех автозаправок, остановке производства авиационного топлива и смазочных материалов в стране.

В середине мая стало известно, что Shell проадет российский бизнес «Лукойлу». Компании перешли 411 автозаправочных станций (преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России) и завод в Тверской области.